"Оренбург" досрочно вернулся в РПЛ, несмотря на отсутствие лицензии

Футбольный клуб "Оренбург" обыграл "Иртыш" в матче 41-го тура первенства ФНЛ и гарантировал себе выход в Российскую премьер-лигу в следующем сезоне.

При этом "Оренбург" ранее не смог пройти процедуру лицензирования для участия в РПЛ из-за стадиона, который вмещает лишь семь с половиной тысяч зрителей при необходимых десяти тысячах. Судьба будущего и возможного участия команды в Премьер-лиге будет решена в ближайшие дни.