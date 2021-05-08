"Оренбург" досрочно вернулся в РПЛ, несмотря на отсутствие лицензии
Судьба будущего и возможного участия уральской команды в главном турнире страны решится в ближайшие дни.
Фото © VK / ФК "Оренбург"
Футбольный клуб "Оренбург" обыграл "Иртыш" в матче 41-го тура первенства ФНЛ и гарантировал себе выход в Российскую премьер-лигу в следующем сезоне.
Команда Марцела Лички обыграла клуб из Омска со счётом 4:0. Голами отличились Александр Эктов, Денис Ткачук, Дмитрий Воробьёв и Джоэль Фамейе.
При этом "Оренбург" ранее не смог пройти процедуру лицензирования для участия в РПЛ из-за стадиона, который вмещает лишь семь с половиной тысяч зрителей при необходимых десяти тысячах. Судьба будущего и возможного участия команды в Премьер-лиге будет решена в ближайшие дни.
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