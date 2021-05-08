В Евросоюзе назвали процент граждан, привившихся от ковида

Первую дозу антиковидной вакцины получила уже четверть населения Евросоюза. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся на неформальном саммите ЕС в Португалии.

"Почти 160 миллионов европейцев уже получили первую из двух доз вакцины, это более 25% населения ЕС", — отметила она.

Глава Еврокомиссии добавила, что прививочная кампания будет происходить постепенно, но в течение июля 2021 года всё взрослое население Европы должно получить вакцину от ковида.

Интересно отметить, что, согласно данным Евростата, население 27 стран Евросоюза в 2020 году составило 446,3 миллиона человек. Таким образом, 160 млн человек — это порядка 36% населения ЕС, то есть привилось первой дозой более одной трети, а не четверть. Впрочем, госпожа Фон дер Ляйен никак не прокомментировала это несоответствие.

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