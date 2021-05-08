Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Евросоюзе назвали процент граждан, привившихся от ковида

Две дозы антикоронавирусных препаратов поставило пока лишь 12% населения блока.

8 мая 2021, 15:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Первую дозу антиковидной вакцины получила уже четверть населения Евросоюза. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся на неформальном саммите ЕС в Португалии.

"Почти 160 миллионов европейцев уже получили первую из двух доз вакцины, это более 25% населения ЕС", — отметила она.

В Евросоюзе от коронавируса вакцинируют детей и подростков

В Евросоюзе от коронавируса вакцинируют детей и подростков

Глава Еврокомиссии добавила, что прививочная кампания будет происходить постепенно, но в течение июля 2021 года всё взрослое население Европы должно получить вакцину от ковида.

Интересно отметить, что, согласно данным Евростата, население 27 стран Евросоюза в 2020 году составило 446,3 миллиона человек. Таким образом, 160 млн человек — это порядка 36% населения ЕС, то есть привилось первой дозой более одной трети, а не четверть. Впрочем, госпожа Фон дер Ляйен никак не прокомментировала это несоответствие.

Меркель призвала разъяснить ситуацию с не допущенными в ЕС антиковидными вакцинами

Меркель призвала разъяснить ситуацию с не допущенными в ЕС антиковидными вакцинами

Ранее Лайф сообщал, что поездки между странами ЕС поэтапно упростят с помощью сертификатов о вакцинации. Законодательная и техническая работа по их внедрению сейчас идёт полным ходом, ожидается, что сама система может начать действовать уже в июне. К слову, лидеры ЕС 25 мая обсудят введение европейского сертификата вакцинации от коронавируса. Эта тема уже затрагивалась, однако было принято решение вернуться к ней на саммите, чтобы зафиксировать все усилия.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Партия "Спутника V" производства Белоруссии прошла контроль качества в России

сегодня в 15:50

Меркель призвала разъяснить ситуацию с не допущенными в ЕС антиковидными вакцинами

сегодня в 14:55

Скончался сооснователь обувной компании Vans Пол Ван Дорен

сегодня в 16:16

В Кремле рассказали, будет ли Путин созваниваться с президентом Киргизии

сегодня в 16:38

В РПЛ сообщили о результатах проверки ситуации с болельщиками "Локо" на игре с "Зенитом"

сегодня в 16:35

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1