В Евросоюзе назвали процент граждан, привившихся от ковида
Две дозы антикоронавирусных препаратов поставило пока лишь 12% населения блока.
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Первую дозу антиковидной вакцины получила уже четверть населения Евросоюза. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся на неформальном саммите ЕС в Португалии.
"Почти 160 миллионов европейцев уже получили первую из двух доз вакцины, это более 25% населения ЕС", — отметила она.
Глава Еврокомиссии добавила, что прививочная кампания будет происходить постепенно, но в течение июля 2021 года всё взрослое население Европы должно получить вакцину от ковида.
Интересно отметить, что, согласно данным Евростата, население 27 стран Евросоюза в 2020 году составило 446,3 миллиона человек. Таким образом, 160 млн человек — это порядка 36% населения ЕС, то есть привилось первой дозой более одной трети, а не четверть. Впрочем, госпожа Фон дер Ляйен никак не прокомментировала это несоответствие.
Ранее Лайф сообщал, что поездки между странами ЕС поэтапно упростят с помощью сертификатов о вакцинации. Законодательная и техническая работа по их внедрению сейчас идёт полным ходом, ожидается, что сама система может начать действовать уже в июне. К слову, лидеры ЕС 25 мая обсудят введение европейского сертификата вакцинации от коронавируса. Эта тема уже затрагивалась, однако было принято решение вернуться к ней на саммите, чтобы зафиксировать все усилия.
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