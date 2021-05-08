В Евросоюзе от коронавируса вакцинируют детей и подростков

Евросоюз планирует вакцинировать от коронавируса детей и подростков, а также подготовиться к исчезновению антител у тех граждан, кто привился на первом этапе вакцинации. Об этом на итоговой пресс-конференции неформального саммита ЕС в Порту (Португалия) заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Нам предстоит вакцинация детей и подростков, а кроме того, мы должны быть готовы к появлению новых штаммов и исчезновению антител у тех, кто был вакцинирован первым. Поэтому Еврокомиссия утвердила контракт с компанией Pfizer на приобретение ещё 1,8 миллиарда доз вакцины", — сказала фон дер Ляйен.

Ранее Лайф писал, что лидеры ЕС 25 мая обсудят введение европейского сертификата вакцинации от коронавируса. Эта тема уже затрагивалась прежде, однако тогда было принято решение вернуться к ней на саммите, чтобы зафиксировать все усилия.

Авторы