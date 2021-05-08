Поездки между странами ЕС поэтапно упростят с помощью сертификатов о вакцинации

Саммит ЕС принял решение поэтапно упростить поездки между странами Евросоюза благодаря сертификатам вакцинации (так называемым "зелёным паспортам"). Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

"У нас были дебаты относительно наших амбиций по цифровым сертификатам. К следующему саммиту, который пройдёт 25 мая, мы хотим вернуться к этой теме, чтобы преодолеть сложности для поэтапного возвращения к свободному передвижению летом", — отметил политик на пресс-конференции после неформального саммита ЕС в Португалии.

Также председатель Евросовета заявил, что в ходе дискуссии странам – членам ЕС так и не удалось достигнуть единой позиции об отмене прав интеллектуальной собственности на антиковидные вакцины.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что система сертификатов вакцинации ЕС сможет начать работать уже в июне. По словам чиновницы, законодательная и техническая работа по сертификатам сейчас идёт полным ходом. Также она не исключила, что в скором будущем в ЕС будут вакцинировать детей и подростков.

Ранее Лайф сообщал, что лидеры ЕС 25 мая обсудят введение европейского сертификата вакцинации от коронавируса. Эта тема уже затрагивалась ранее, однако было принято решение вернуться к ней на саммите, чтобы зафиксировать все усилия.

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