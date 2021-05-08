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Попова поручила детально проверить пищевые добавки с содержанием диоксида титана

Ряд европейских учёных считает, что это вещество наносит вред как иммунной системе, так и обладает канцерогенными свойствами.

8 мая 2021, 12:07
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила научно-исследовательским организациям провести более детальное изучение пищевых добавок с содержанием диоксида титана. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поводом для проверки стала публикация на сайте Европейского агентства по продовольственной безопасности (EFSA) об опасениях о генотоксичности искусственного красителя Е171 (диоксид титана), применяемого в пищевой промышленности. Так, отечественным специалистам поручено оценить потенциальные риски и необходимость приведения российских нормативных актов в соответствие с европейским законодательством.

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В ведомстве также напомнили, что в 2019 году в России проводилась токсиколого-гигиеническая оценка диоксида титана в составе пищевой добавки Е17. Были установлены возможные риски только для диоксида титана в наноформе.

"Ситуация находится на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", — отмечается в сообщении.

Добавим, что во Франции диоксид титана уже признали веществом, которое при вдыхании может вызывать онкологию. У нас пищевой краситель Е171 хоть и находится в списке подозрительных, однако разрешён к свободному использованию в пищевой промышленности. Диоксид титана выглядит как белый порошок без вкуса и запаха. Его добавляют в продукты, цвет которых нужно сделать ярче и привлекательнее — пирожные, конфеты, белые соусы, крабовые палочки, мороженое, жевательные резинки и даже таблетки.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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