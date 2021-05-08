Евросоюз внёс залог за освобождение главы партии Саакашвили

Европейский фонд за демократию внёс залог за лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" (основанной Михаилом Саакашвили) Нику Мелию, чтобы освободить его из тюрьмы. Об этом сообщается на сайте представительства ЕС в Тбилиси.

"Сегодня были выплачены 40 тысяч лари (более 11,6 тысячи долларов. — Прим. Лайфа) для освобождения господина Ники Мелии из предварительного заключения", — говорится в тексте заявления.

В представительстве выразили благодарность фонду за выделение средств и Ассоциации молодых юристов Грузии, которая передала деньги властям.

Подобный шаг является одним из условий соглашения от 19 апреля между правящей партией "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" и представителями оппозиции.

Напомним, Мелия был задержан 23 февраля за неуплату залога по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. При этом задержание проходило с использованием перцового газа, так как Мелия отказался добровольно покидать офис и забаррикадировался.

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