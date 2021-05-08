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Евросоюз внёс залог за освобождение главы партии Саакашвили

Подобный шаг является одним из условий соглашения между правящей партией Грузии и представителями оппозиции.

8 мая 2021, 12:02
<p>Ника Мелия. Фото © ТАСС / AP Photo</p>

Ника Мелия. Фото © ТАСС / AP Photo

Европейский фонд за демократию внёс залог за лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" (основанной Михаилом Саакашвили) Нику Мелию, чтобы освободить его из тюрьмы. Об этом сообщается на сайте представительства ЕС в Тбилиси.

"Сегодня были выплачены 40 тысяч лари (более 11,6 тысячи долларов. — Прим. Лайфа) для освобождения господина Ники Мелии из предварительного заключения", — говорится в тексте заявления.

В представительстве выразили благодарность фонду за выделение средств и Ассоциации молодых юристов Грузии, которая передала деньги властям.

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Подобный шаг является одним из условий соглашения от 19 апреля между правящей партией "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" и представителями оппозиции.

Напомним, Мелия был задержан 23 февраля за неуплату залога по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. При этом задержание проходило с использованием перцового газа, так как Мелия отказался добровольно покидать офис и забаррикадировался.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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