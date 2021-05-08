Манижа провела первую репетицию перед Евровидением на сцене в Роттердаме. Видео © Instagram / andrewlarssonofficial, escunited

Певица Манижа, представляющая Россию на Евровидении в этом году, провела первую репетицию конкурсного номера уже на арене Ahoy в Роттердаме. В соцсетях появились кадры со сцены и записи с конференции, которую дала исполнительница.

На сцене артистка предстанет в объёмном костюме, сшитом из лоскутов ткани, присланных из разных регионов России, а затем, судя по всему, выйдет из него в красном комбинезоне. Помогать Маниже будут четверо бэк-вокалистов, а на фоновом большом экране появятся женщины разного возраста и разных народов РФ. В финале номера видеоролики сложатся в слова Russian Woman.

В Роттердам Манижа прилетела ещё вчера, 7 мая. Как сообщила сама артистка, она и её команда уже сдали первые тесты на коронавирус, результаты были отрицательными. Напомним, конкурс пройдёт с 18 по 22 мая, а Манижа будет выступать в первом полуфинале под номером три.

Ранее Леонид Агутин заявил, что его слова о том, что песня Манижи — пустое произведение, которое стыдно выставлять на Евровидение, были поняты неправильно. Музыкант считает, что теперь нужно работать с тем, что есть, и пожелал коллеге удачи.

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