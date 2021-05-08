Во Вьетнаме зафиксировали первую смерть после прививки вакциной AstraZeneca

Во Вьетнаме впервые зарегистрировали смерть человека, привившегося от коронавируса разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca вакциной. Как сообщило Министерство здравоохранения республики, 35-летняя женщина-медик вакцинировалась 6 мая, а на следующий день умерла от аллергической реакции — анафилактического шока.

В ведомстве назвали этот случай "большой редкостью". Во Вьетнаме, население которого составляет порядка 97 миллионов человек, от ковида привилось около 750 тысяч жителей.