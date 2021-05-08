Во Вьетнаме зафиксировали первую смерть после прививки вакциной AstraZeneca
Минздрав республики заявляет, что летальный исход — редкое последствие вакцинации от CoViD-19.
Фото © ТАСС / РА / Frank Hoermann / SVEN SIMON
Во Вьетнаме впервые зарегистрировали смерть человека, привившегося от коронавируса разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca вакциной. Как сообщило Министерство здравоохранения республики, 35-летняя женщина-медик вакцинировалась 6 мая, а на следующий день умерла от аллергической реакции — анафилактического шока.
В ведомстве назвали этот случай "большой редкостью". Во Вьетнаме, население которого составляет порядка 97 миллионов человек, от ковида привилось около 750 тысяч жителей.
Напомним, в марте Вьетнам стал 56-й страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса "Спутник V" российского производства.
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