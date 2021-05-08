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Во Вьетнаме зафиксировали первую смерть после прививки вакциной AstraZeneca

Минздрав республики заявляет, что летальный исход — редкое последствие вакцинации от CoViD-19.

8 мая 2021, 11:21
<p>Фото © ТАСС / РА / Frank Hoermann / SVEN SIMON</p>

Фото © ТАСС / РА / Frank Hoermann / SVEN SIMON

Во Вьетнаме впервые зарегистрировали смерть человека, привившегося от коронавируса разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca вакциной. Как сообщило Министерство здравоохранения республики, 35-летняя женщина-медик вакцинировалась 6 мая, а на следующий день умерла от аллергической реакции — анафилактического шока.

В ведомстве назвали этот случай "большой редкостью". Во Вьетнаме, население которого составляет порядка 97 миллионов человек, от ковида привилось около 750 тысяч жителей.

Вьетнаму безвозмездно передана партия вакцины "Спутник V"

Вьетнаму безвозмездно передана партия вакцины "Спутник V"

Напомним, в марте Вьетнам стал 56-й страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса "Спутник V" российского производства.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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