"Я знаю свои правила!": В Тюмени кондуктор обматерила школьника за самокат в салоне автобуса
Напуганный мальчик не мог ответить даме, обозвавшей его уродом, но за него вступились пассажиры.
В Тюмени кондуктор обматерила ребёнка, заставляя платить за провоз самоката. Видео © Соцсети
В Тюмени кондуктор автобуса, не стесняясь в выражениях, выгоняла школьника из салона. Поводом для конфликта стала двойная оплата, которую потребовала женщина за проезд с самокатом.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как кондуктор орёт матом на мальчика, требует деньги за оплату проезда и угрожает выкинуть ребёнка из автобуса. При этом за школьника заступается одна из пассажирок, напоминая кондуктору о законе, запрещающем высаживать детей из общественного транспорта за безбилетный проезд. Видимо, для кондуктора-скандалистки из Тюмени закон не писан.
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Как рассказал один из пассажиров "Подъёму", мальчик был не против заплатить за себя, но, когда ему сказали, что нужно оплатить ещё и за провоз самоката, он всего лишь поинтересовался, с чего вдруг такие правила. В ответ кондуктор начала кричать на ребёнка и выпихивать его вместе с самокатом на улицу. Всё это сопровождалось матами и оскорблениями в адрес школьника. К слову, самокат, по словам очевидцев, вообще никому не мешал, так как был небольшой.
Пока в самой транспортной компании и правоохранительных органах никак не прокомментировали этот инцидент.
Напомним, в марте этого года в России вступил в силу закон, запрещающий высаживать из транспорта детей-безбилетников. Речь идёт о лицах младше 16 лет, которых не сопровождают взрослые.
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