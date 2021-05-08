ЕС решил в шесть раз снизить число европейцев за чертой бедности к 2030 году
С соответствующим предложением ранее выступила Еврокомиссия. Число таких граждан планируется уменьшить до 15 миллионов.
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Саммит Евросовета постановил снизить число европейцев, находящихся за чертой бедности, до 3,5% к 2030 году. Сейчас этот показатель находится на отметке в 21%. Об этом говорится в итоговом решении неформального саммита глав государств и правительств ЕС в Порту.
"Мы приветствуем [предложенные Еврокомиссией] целевые показатели по уровню занятости, образованию и снижению бедности", — говорится в сообщении.
Недавно Еврокомиссия предложила довести в ЕС число людей за чертой бедности до 15 миллионов (около 3,5% населения). Такого результата планируется добиться до 2030 года.
Ранее Лайф рассказывал, что встречу глав правительств стран Содружества наций снова отложили из-за пандемии. Она должна была состояться в июне в столице Руанды Кигали.
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