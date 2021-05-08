В Питере безработный грабитель украл водку и взял в заложники прохожих

В Петербурге полицейские задержали грабителя, угрожавшего ножом двум женщинам. Видео © ГУ МВД по Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали вооружённого ножом грабителя, который после неудачной попытки кражи водки при бегстве угрожал убийством женщине с ребёнком и ещё одной прохожей. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе главка МВД по городу.

"Полицией задержан вооружённый грабитель, угрожавший двум женщинам, встретившимся на пути при бегстве", — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что инцидент произошёл 7 мая около пяти часов вечера. Мужчина попытался украсть бутылку водки из магазина на Пискарёвском проспекте, однако его стал преследовать охранник. Выбежав на улицу, вооружённый ножом грабитель схватил женщину с трёхлетним ребёнком, приставил лезвие к её горлу и попытался скрыться во дворах. Однако в какой-то момент отпустил её. Как видно на кадрах, за ним погнался полицейский.

По дороге злоумышленник напал на вторую случайную прохожую, однако сразу же был обезоружен патрульными, задержан и доставлен в медицинское учреждение.

Нож, с которым был преступник. Фото © ГУ МВД по Санкт-Петербургу

Установлено, что нападавшим оказался 32-летний местный житель, нигде не работающий и злоупотребляющий спиртными напитками. Возбуждены уголовные дела по статьям об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью и о грабеже. Кроме того, Следственный комитет возбудил дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге пенсионерка покалечила шпица, пока избивала его хозяина. Несчастная собака получила несколько ударов металлическим карабином от поводка, а её обидчица — ногой по лицу.

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