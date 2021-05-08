"Словом можно убить": Онколог оценила заявление доктора Мясникова о "мужском" признаке рака

Железодефицитная анемия не является прямым симптомом онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом Лайфу заявила заслуженный врач России, онколог Наталья Богданова.

"По своей сущности анемия является симптомом многих болезней — как связанных с наличием у человека опухоли, так и заболеваний, сопровождающихся хроническим кровотечением (язвенная или эрозивная болезнь органов пищеварения, геморрой, пародонтоз). Но из-за важности этого симптома и значительного его распространения анемия фактически приравнивается к отдельной группе диагнозов", — отметила эксперт.

По мнению медика, громкая фраза Мясникова о том, что пониженный уровень гемоглобина у мужчин может быть верным признаком рака, заточена только на получение хайпа. Сегодня, к сожалению, многие спекулируют на теме здоровья, однако этические нормы следует соблюдать как врачам, выступающим в СМИ, так и журналистам, которые предоставляют эту информацию, добавила Богданова.

"Прежде всего надо понимать, что словом можно убить. Что почувствует человек, у которого выявили железодефицитную анемию, после подобного? Какие действия и поступки он совершит в такой стрессовой ситуации? И кто будет за них в ответе (нравственно и юридически)?" — подчеркнула собеседница Лайфа.

Запугивание людей страшилками о смертельных заболеваниях с экранов телевизоров, в СМИ, а также в Интернете является недопустимым, убеждена врач. Эксперт отметила, что в последнее время некоторые стали считать, что медицинское образование, как и сами врачи, в принципе не нужны. Всё чаще люди ставят себе диагнозы, начитавшись постов в Сети. Однако этого делать нельзя, предупредила Богданова.

"Интернет стал великим обманщиком, здесь ни в коем случае нельзя ориентироваться на непроверенные данные, которыми любят оперировать некоторые блогеры. Каждый организм индивидуален. И то, что является нормой для одного человека, совершенно недопустимо для другого", — подытожила специалист.

Ранее Александр Мясников назвал "мужской" признак рака. По его словам, железодефицитная анемия у мужчин может быть симптомом онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

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