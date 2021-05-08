Аналитики дали прогноз, каким будет курс рубля до конца года
Специалисты изучили варианты взлёта и падения национальной валюты.
Фото © ТАСС / Павлишак Алексей
Курс рубля в ближайшие месяцы будет варьироваться в диапазоне 74–76 за доллар. Такое мнение озвучили "Известиям" эксперты крупнейших российских банков.
Портфельный управляющий "РСХБ Управления активами" Михаил Армяков считает, что рост стоимости нефти, газа и металлов послужит поддержкой для национальной валюты. Ослаблять же рубль будут риски ужесточения антироссийских санкций.
По мнению аналитика Михаила Васильева, у нацвалюты есть шансы укрепиться до 73 рублей за доллар уже в начале лета. Но, как считает эксперт, для такого развития событий необходимо сохранение роста стоимости нефти и высокого спроса на активы развивающихся рынков.
"Увеличение добычи Россией благодаря смягчению условий сделки ОПЕК+ позволит нарастить валютную выручку. Спрос на доллары и евро для внешнего туризма будет заметно снижен из-за закрытых на карантин Европы, Турции и других стран", — пояснил специалист.
Ожидаемый рост ключевой ставки Центробанка и замедление темпов инфляции будут способствовать росту реальной рублёвой процентной ставки. Всё это может повысить спрос на национальные активы и поддержать рубль, считает аналитик.
Главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова прогнозирует риск ослабления российской валюты до 78 рублей за доллар при негативном развитии геополитической ситуации. Падение может произойти и в случае открытия границ и последующего роста спроса на валюту.
По мнению старшего экономиста банка "Открытие" Максима Петроневича, у рубля есть возможность укрепиться до 73 за доллар при условии сохранения цен на нефть на уровне 65 долларов за баррель и относительно спокойной внутри- и внешнеэкономической ситуации.
Ранее издание Bloomberg сообщало, что в экспортных расчётах России доля доллара впервые опустилась ниже 50%. Это обусловлено увеличением торговли в евро и санкционной политикой США.
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