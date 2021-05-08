"Электронный глаз России": Эксперт обозначил стратегическое значение комплекса "Окно-М"

Оптико-электронный комплекс (ОЭК) "Окно-М" является стратегически важным для России, так как охватывает огромное пространство планеты, в том числе и космическое. Об этом рассказал военный эксперт Виктор Баранец.

"Он половину земного шара просматривает, и это давно не секрет. У него очень большая глубина охвата Земли, он фактически всё космическое пространство над Южным полушарием контролирует на большую глубину. Это могучий электронный глаз России", — приводит его слова телеканал "Звезда".

Сам комплекс находится в горах Санглок в Таджикистане и расположен на высоте 2200 метров над уровнем моря. В комплексе установлены современные оптико-электронные станции обнаружения и сбора информации о космических объектах, а также телевизионная аппаратура и вычислительные средства нового поколения.

По словам собеседника телеканала, США переносят своё оружие в космос, однако "Окно-М" сможет выследить ракетный удар как с любой точки планеты, так и из космоса. При этом работает комплекс и днём, и ночью полностью в автоматическом режиме.

Ранее американский генерал заявил о создании в России "убийственного" для спутников США оружия. Офицер назвал космос такой же областью ведения боевых действий, как воздух, земля и море.

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