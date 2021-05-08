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Россияне назвали День Победы самым важным праздником

На втором месте по значимости для граждан РФ оказался Новый год.

8 мая 2021, 13:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Большинство россиян считают День Победы самым главным праздником в году. Об этом говорят результаты независимого социологического исследования сервиса по поиску работы Superjob.

Согласно данным исследования, о тёплом отношении к 9 Мая заявило более 95% респондентов, причём 81% опрошенных высказались об "однозначно положительном" отношении к этому празднику, а 14% сообщили о "скорее положительном" восприятии Дня Победы.

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Вторым по значимости для россиян оказался Новый год, о любви к которому заявило более 94% участников опроса. При этом, как говорится в исследовании, россияне не меньше любят отмечать и собственный день рождения — важную роль этого праздника в своей жизни отметило 92% опрошенных.

Кроме прочего, многие россияне также дали высокую оценку Международному женскому дню и Дню защитника Отечества. В то же время День России и День народного единства положительно оценили 81 и 75 процентов респондентов соответственно.

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Ранее самым главным праздником День Победы назвал президент России Владимир Путин, по словам которого 9 Мая сохранит свою важность и через десятилетия. Глава государства отметил, что в каждом доме и в каждой российской семье всегда будут искренне гордиться подвигом героев Великой Отечественной, которые спасли мир от нацизма и подарили жизнь грядущим поколениям.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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