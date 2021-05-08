В ДНР на кургане Саур-Могила растянули трёхсотметровую георгиевскую ленту
В памятном мероприятии приняли участие сотни человек, а символ Победы несли 300 юнармейцев.
Фото © Соцсети
В ДНР на кургане Саур-Могила растянули трёхсотметровую георгиевскую ленту. Видео © "ВКонтакте" / МОУ г.Горловки "Школа № 86"
В Донецкой Народной Республике на кургане Саур-Могила растянули трёхсотметровую георгиевскую ленту. Символ Победы в регион привезли руководитель Владимирского областного отделения "Боевого братства" Валерий Малышев и федеральный руководитель поискового направления "Волонтёрской роты "Боевого братства" Василий Барсуков.
В митинге, посвящённом 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие сотни человек, а полотно несли 300 юнармейцев. Георгиевскую ленту растянули от подножия кургана до вершины.
Саур-Могила — знаковое место для жителей ДНР. Во время Великой Отечественной войны летом 1943 года за стратегическую высоту велись тяжёлые бои, курган не раз занимали немецкие и советские войска, и его вершина была изрыта воронками от снарядов.
Ранее Лайф рассказывал, что по улицам Волгограда пронесли 30-метровую георгиевскую ленту. В мероприятии участвовали школьники волгоградской региональной команды "Большой перемены".
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