В ДНР на кургане Саур-Могила растянули трёхсотметровую георгиевскую ленту. Видео © "ВКонтакте" / МОУ г.Горловки "Школа № 86"

В Донецкой Народной Республике на кургане Саур-Могила растянули трёхсотметровую георгиевскую ленту. Символ Победы в регион привезли руководитель Владимирского областного отделения "Боевого братства" Валерий Малышев и федеральный руководитель поискового направления "Волонтёрской роты "Боевого братства" Василий Барсуков.

В митинге, посвящённом 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие сотни человек, а полотно несли 300 юнармейцев. Георгиевскую ленту растянули от подножия кургана до вершины.

Саур-Могила — знаковое место для жителей ДНР. Во время Великой Отечественной войны летом 1943 года за стратегическую высоту велись тяжёлые бои, курган не раз занимали немецкие и советские войска, и его вершина была изрыта воронками от снарядов.

Ранее Лайф рассказывал, что по улицам Волгограда пронесли 30-метровую георгиевскую ленту. В мероприятии участвовали школьники волгоградской региональной команды "Большой перемены".

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