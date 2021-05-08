"Никому не нужная война": Британцы раскритиковали Байдена за предвзятое отношение к России

Соединённым Штатам следует заняться своими внутренними делами и перестать окружать Россию со всех сторон, если они хотят "пожить ещё немного". С такой критикой обрушились читатели британской газеты Daily Mail, комментируя внешнюю политику американского президента Джо Байдена.

"Мы стремительно шагаем к новой, никому не нужной войне… Было бы мудро пригласить Россию в НАТО, чтобы избежать конфликта", — отметил один из пользователей.

Читатели также выразили сомнение, что Байден вряд ли что-нибудь сделает с Россией, поскольку он, как и Барак Обама, всего лишь разводит демагогию вместо решения насущных проблем. Нашлись и те, кто призвал лидера США провести хотя бы дебаты с президентом РФ Владимиром Путиным без наушников и суфлёров.

"Путин умеет отвечать на вопросы часами. Интересно, сдюжит ли Байден хотя бы парочку", — написал один из комментаторов.

Кроме того, некоторые юзеры заявили, что в случае нападения США на Россию Москва даст достойный отпор противникам. Как подчеркнул один из читателей, одолев Наполеона с Гитлером, русские без сомнений "справятся с кучкой гендерфлюидных вояк с косичками".

Ранее американцы также предрекли США катастрофу из-за попыток Байдена "грозить" Путину. В Вашингтоне полагают, что в случае обострения отношений Штатам придётся воевать на два фронта — и с Россией, и с Китаем.

Напомним, в последние месяцы отношения между Вашингтоном и Москвой заметно обострились. Так, 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Ограничения коснулись шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают десять человек из российской дипмиссии в Вашингтоне. В свою очередь, МИД России объявил ответные меры: 10 американских дипломатов покинут страну, послу Джону Салливану рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций. Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе будет закрыт въезд в РФ. Кроме того, работа американских фондов и неправительственных организаций, которые вмешиваются в российскую внутреннюю политику, будет прекращена. А россиянам запретят устраиваться на работу в Генконсульство США или в посольство этой страны.

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