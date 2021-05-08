Лидеры ЕС рассмотрят политику в отношении России и Brexit на саммите 25 мая
Отмечается, что участники встречи в Порту находятся "на этапе разработки европейской стратегии по борьбе с пандемией".
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Лидеры ЕС во время саммита 25 мая рассмотрят политику в отношении России и тему Brexit. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам неформальной встречи глав государств и правительств ЕС в Порту.
"Помимо основной повестки дня, мы сегодня затронули и другие темы, к которым мы вернёмся на саммите 25 мая. Это, в частности, Россия и Brexit. По всем этим темам я попросил подготовить к саммиту подробную справку", — отметил глава Франции.
Он также сообщил, что участники саммита "находятся на этапе подготовки разработки европейской стратегии по борьбе с пандемией". Макрон подчеркнул, что это "совместное движение", несмотря на разное мнение о тех или иных проблемах.
Ранее Лайф рассказывал, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оценил перспективы встречи Путина и Байдена после заявления Псаки. Официальной информации по поводу возможного места и сроках проведения саммита пока нет.
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