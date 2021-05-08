В Петербурге задержали мужчину, ударившего ножом школьницу на глазах у прохожих и автомобилистов

Ударивший ножом школьницу в Петроградском районе Санкт-Петербурга мужчина задержан сотрудниками полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили Лайфу в УМВД по городу.

Задержанный — 46-летний местный житель, проживающий в одном из домов по 11-линии Васильевского острова. Он обвинил в случившемся девочку, якобы та что-то хотела у него украсть. Также нападавший заявил, что раньше состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. В ближайшее время его заключат под стражу.

Напомним, девочку доставили в медицинское учреждение, однако серьёзных травм она не получила. После осмотра и оказания помощи школьницу отпустили домой. Позже её мама обратилась в полицию.

Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге безработный грабитель украл водку и взял в заложники прохожих. Мужчина приставил нож к горлу женщины, которая шла с ребёнком, и планировал скрыться во дворах, однако у него это не вышло.

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