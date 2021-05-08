Политолог указал на "смысловое расстройство" Вашингтона после заявлений о нежелании вводить санкции против Москвы

Заявления Белого дома о нежелании вводить санкции против Москвы говорят о том, что у представителей Вашингтона может наблюдаться смысловое расстройство — когнитивный диссонанс. Таким мнением с Лайфом поделился директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

Он отметил, что США заявляют о желании выстроить долгосрочные и хорошие отношения с РФ, а позже противоречат самим себе, в частности с помощью "турне" госсекретаря Энтони Блинкена с посещением Украины и соответствующих заявлений там.

"Кого здесь нужно слушать? Джен Псаки или Блинкена? Или Джо Байдена, который почему-то упорно молчит и кроме "угу" на провокационные вопросы своих же политтехнологов ничего "промычать" не может?" — отметил эксперт.

Мартынов добавил, что для анализа сложившейся ситуации стоит обратиться к психоаналитику. Кроме того, по словам политолога, данное заявление относительно введения ограничительных мер могло быть сделано для того, чтобы "мы сидели и забивали себе голову размышлениями, что бы это значило", вместо подготовки ко Дню Победы.

Также, как подчеркнул эксперт, вызывает тревогу психическое состояние президента США Джо Байдена, который недавно сделал заявление относительно его возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Речь идёт об уверенности американского главы в том, что она состоится в июне. По словам Мартынова, складывается ощущение, что Байден "сам с собой разговаривает по ролям", что часто встречается у шизофреников.

"Можно было бы и посмеяться, но мы говорим о сверхдержаве, о мировом лидере, о стране с ядерным оружием. Кроме состояния повышенной тревожности у нас это ничего не может вызывать. <...> Когда это целое ядерное государство с претензией на звание единственной в мире сверхдержавы и мирового жандарма. Мягко говоря, тревожно. Отсюда естественное желание — защитить себя и своих", — отметил политолог.

Именно с этой целью Россия создаёт новые системы вооружений, добавил эксперт, в том числе гиперзвуковые. В частности, речь идёт о "беспилотных кораблях на ядерных моторчиках".

Однако Мартынов выразил надежду, что, несмотря "на всю эту суету", начнётся полноразмерный диалог, который крайне необходим в большей степени США.

Ранее Лайф рассказывал, что США пообещали отвечать на "неприемлемые действия" России. При этом Вашингтон признал, что в интересах страны стабильные отношения с Москвой.

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