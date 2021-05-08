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Политолог указал на "смысловое расстройство" Вашингтона после заявлений о нежелании вводить санкции против Москвы

Эксперт объяснил, для чего американская сторона высказалась об ограничительных мерах, и добавил, что в анализе сложившейся ситуации может помочь психоаналитик.

8 мая 2021, 12:27
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

Заявления Белого дома о нежелании вводить санкции против Москвы говорят о том, что у представителей Вашингтона может наблюдаться смысловое расстройство — когнитивный диссонанс. Таким мнением с Лайфом поделился директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

Он отметил, что США заявляют о желании выстроить долгосрочные и хорошие отношения с РФ, а позже противоречат самим себе, в частности с помощью "турне" госсекретаря Энтони Блинкена с посещением Украины и соответствующих заявлений там.

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"Кого здесь нужно слушать? Джен Псаки или Блинкена? Или Джо Байдена, который почему-то упорно молчит и кроме "угу" на провокационные вопросы своих же политтехнологов ничего "промычать" не может?" — отметил эксперт.

Мартынов добавил, что для анализа сложившейся ситуации стоит обратиться к психоаналитику. Кроме того, по словам политолога, данное заявление относительно введения ограничительных мер могло быть сделано для того, чтобы "мы сидели и забивали себе голову размышлениями, что бы это значило", вместо подготовки ко Дню Победы.

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Также, как подчеркнул эксперт, вызывает тревогу психическое состояние президента США Джо Байдена, который недавно сделал заявление относительно его возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Речь идёт об уверенности американского главы в том, что она состоится в июне. По словам Мартынова, складывается ощущение, что Байден "сам с собой разговаривает по ролям", что часто встречается у шизофреников.

"Можно было бы и посмеяться, но мы говорим о сверхдержаве, о мировом лидере, о стране с ядерным оружием. Кроме состояния повышенной тревожности у нас это ничего не может вызывать. <...> Когда это целое ядерное государство с претензией на звание единственной в мире сверхдержавы и мирового жандарма. Мягко говоря, тревожно. Отсюда естественное желание — защитить себя и своих", — отметил политолог.

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Именно с этой целью Россия создаёт новые системы вооружений, добавил эксперт, в том числе гиперзвуковые. В частности, речь идёт о "беспилотных кораблях на ядерных моторчиках".

Однако Мартынов выразил надежду, что, несмотря "на всю эту суету", начнётся полноразмерный диалог, который крайне необходим в большей степени США.

Ранее Лайф рассказывал, что США пообещали отвечать на "неприемлемые действия" России. При этом Вашингтон признал, что в интересах страны стабильные отношения с Москвой.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Татьяна Терехова
Татьяна Терехова

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