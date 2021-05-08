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Макрон назвал способ остановить пандемию коронавируса

Французский лидер призвал страны работать над тем, чтобы производить больше вакцин от ковида.

8 мая 2021, 12:53
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Пандемия коронавируса может быть остановлена, только если вакцина станет доступной во всём мире. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Если вакцина не станет доступной во всём мире, мы не сможем остановить пандемию", — сказал политик после неформального саммита Евросоюза в португальском городе Порту.

Макрон призвал англосаксонские страны снять запрет на экспорт и обмен технологиями в сфере вакцин

Макрон призвал англосаксонские страны снять запрет на экспорт и обмен технологиями в сфере вакцин

Глава республики указал на необходимость работы стран над тем, чтобы вакцина стала всеобщим достоянием, а для этого следует производить больше препаратов. Макрон также призвал США снять все запреты на экспорт вакцин и их компонентов.

Ранее Лайф сообщал, что лидеры ЕС 25 мая обсудят введение европейского сертификата вакцинации от коронавируса. Эта тема уже затрагивалась ранее, однако было принято решение вернуться к ней на саммите, чтобы зафиксировать все усилия.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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