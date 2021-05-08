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Меркель призвала разъяснить ситуацию с не допущенными в ЕС антиковидными вакцинами

Она обратила внимание на неё в связи с разработкой электронных "зелёных сертификатов".

8 мая 2021, 14:55
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Евросоюзу необходимо прояснить ситуацию с системой электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса и признанием прививок не допущенными в ЕС препаратами. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Нам нужно прояснить ещё некоторые содержательные вопросы, например, как быть с вакцинами, которые не допущены в ЕС, — будут ли они признаны или нет", — сказала политик после неформального саммита ЕС.

Меркель уточнила, что участники встречи затронули тему "зелёных сертификатов", и заметила, что технические условия для совместимости системы в ЕС имеются.

Поездки между странами ЕС поэтапно упростят с помощью сертификатов о вакцинации

Поездки между странами ЕС поэтапно упростят с помощью сертификатов о вакцинации

Ранее Лайф сообщал, что лидеры ЕС 25 мая обсудят введение европейского сертификата вакцинации от коронавируса. Эта тема уже затрагивалась, однако было принято решение вернуться к ней на саммите, чтобы зафиксировать все усилия.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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