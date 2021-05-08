Меркель призвала разъяснить ситуацию с не допущенными в ЕС антиковидными вакцинами

Евросоюзу необходимо прояснить ситуацию с системой электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса и признанием прививок не допущенными в ЕС препаратами. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Нам нужно прояснить ещё некоторые содержательные вопросы, например, как быть с вакцинами, которые не допущены в ЕС, — будут ли они признаны или нет", — сказала политик после неформального саммита ЕС.

Меркель уточнила, что участники встречи затронули тему "зелёных сертификатов", и заметила, что технические условия для совместимости системы в ЕС имеются.

Ранее Лайф сообщал, что лидеры ЕС 25 мая обсудят введение европейского сертификата вакцинации от коронавируса. Эта тема уже затрагивалась, однако было принято решение вернуться к ней на саммите, чтобы зафиксировать все усилия.

Авторы