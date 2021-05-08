Партия "Спутника V" производства Белоруссии прошла контроль качества в России

Партия вакцины от коронавируса "Спутник V", произведённая в Белоруссии, успешно прошла контроль качества в России. Об этом сообщает Минздрав республики.

"Завершились трёхнедельные лабораторные испытания в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи очередных серий вакцины "Спутник V", произведённых на предприятии "Белмедпрепараты". Вакцина прошла контроль качества", — сказано в сообщении.

Как добавили в белорусском Минздраве, в связи с этим была проведена отгрузка ещё 358 тысяч доз первого компонента вакцины на предприятие "Белфармация", которое осуществляет доставку препарата в регионы.