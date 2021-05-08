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Партия "Спутника V" производства Белоруссии прошла контроль качества в России

Перед этим завершились трёхнедельные лабораторные испытания вакцины в центре имени Гамалеи.

8 мая 2021, 15:50
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Партия вакцины от коронавируса "Спутник V", произведённая в Белоруссии, успешно прошла контроль качества в России. Об этом сообщает Минздрав республики.

"Завершились трёхнедельные лабораторные испытания в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи очередных серий вакцины "Спутник V", произведённых на предприятии "Белмедпрепараты". Вакцина прошла контроль качества", — сказано в сообщении.

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Как добавили в белорусском Минздраве, в связи с этим была проведена отгрузка ещё 358 тысяч доз первого компонента вакцины на предприятие "Белфармация", которое осуществляет доставку препарата в регионы.

Напомним, Белоруссия начала промышленное производство вакцины "Спутник V" в конце марта этого года. Как уточнили в Минздраве республики, объём выпуска должен составить до 500 тысяч доз препарата ежемесячно. Тогда же президент страны Александр Лукашенко поручил белорусским учёным создать "самую лучшую" вакцину от коронавируса в кратчайшие сроки. Глава государства отметил, что в стране уже "кое-что знают" о подобных препаратах.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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