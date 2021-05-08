Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на Ставрополье баскетболисток

Одну девочку перевели в отделение челюстно-лицевой хирургии, где провели оперативное лечение.

8 мая 2021, 16:03
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Пострадавшие в жутком ДТП в Ставропольском крае баскетболистки остаются в тяжёлом состоянии, они продолжают лечение в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

"Четверо детей, продолжающих лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии, находятся в тяжёлом состоянии. Одна девочка переведена в отделение челюстно-лицевой хирургии. Ей проведено необходимое оперативное лечение, после контрольных обследований планируется выписка", — говорится в сообщении.

Водителя микроавтобуса отправили под домашний арест по делу о ДТП с детьми на Ставрополье

Водителя микроавтобуса отправили под домашний арест по делу о ДТП с детьми на Ставрополье

Отмечается, что пациентам в реанимации также провели необходимые оперативные вмешательства в связи с травмами. Для оказания медицинской помощи были привлечены ведущие специалисты в рамках междисциплинарного подхода.

Напомним, юные спортсменки из Волгограда ехали на соревнования по баскетболу в Черкесск, когда произошла страшная авария. Её жертвами стали пять девочек от 12 до 14 лет. Лайф публиковал фото и видео с места происшествия. Водителя легковушки, спровоцировавшего ДТП, отправили под стражу. Директора спортшколы, где учились девочки, поместили под домашний арест. Похороны погибших состоялись 3 мая.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП с автобусом под Хабаровском

сегодня в 04:02

"Переполнен чувством благодарности": Лев Лещенко исполнил "День Победы" для 102-летнего ветерана из Ставрополья

вчера в 14:50

Путешествие в дырявом вагоне: на Украине крыша поезда не выдержала дождя

сегодня в 15:58

В Кремле рассказали, будет ли Путин созваниваться с президентом Киргизии

сегодня в 16:38

В РПЛ сообщили о результатах проверки ситуации с болельщиками "Локо" на игре с "Зенитом"

сегодня в 16:35

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1