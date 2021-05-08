В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на Ставрополье баскетболисток

Пострадавшие в жутком ДТП в Ставропольском крае баскетболистки остаются в тяжёлом состоянии, они продолжают лечение в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

"Четверо детей, продолжающих лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии, находятся в тяжёлом состоянии. Одна девочка переведена в отделение челюстно-лицевой хирургии. Ей проведено необходимое оперативное лечение, после контрольных обследований планируется выписка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пациентам в реанимации также провели необходимые оперативные вмешательства в связи с травмами. Для оказания медицинской помощи были привлечены ведущие специалисты в рамках междисциплинарного подхода.

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