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Главу UFC обвинили в сексуальной связи с девушками-бойцами

Руководство промоушена пока никак не отреагировало на эти утверждения.

8 мая 2021, 16:05
<p>Дана Уайт. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/danawhite/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">danawhite</a></p>

Дана Уайт. Фото © Instagram / danawhite

Джошуа Фабиа, тренер бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Диего Санчеса, обвинил президента промоушена Дану Уайта в интимной связи с девушками-бойцами.

"Почему никто не говорит об этом? Почему никто не рассказывает, что происходит? Дана Уайт спит с девушками – бойцами лиги", — сказал Фабиа в интервью на ютуб-канале бойца Джона Гибсона.

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Он также заявил о причастности к этому матч-мейкера Шона Шелби, уточнив, что обладает некими видеодоказательствами. Руководство UFC пока никак не отреагировало на данные сообщения.

Обвинения со стороны 39-летнего Санчеса, его тренера и менеджера начались после того, как боец был уволен из UFC в апреле по причине того, что не смог пройти стандартный психиатрический тест.

Ранее Лайф сообщал, что известного боксёра Феликса Вердехо обвинили в жестокой расправе над беременной подругой. Тело девушки было сброшено в залив, перед этим её сильно избили и накачали наркотиками.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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