Главу UFC обвинили в сексуальной связи с девушками-бойцами
Руководство промоушена пока никак не отреагировало на эти утверждения.
Дана Уайт. Фото © Instagram / danawhite
Джошуа Фабиа, тренер бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Диего Санчеса, обвинил президента промоушена Дану Уайта в интимной связи с девушками-бойцами.
"Почему никто не говорит об этом? Почему никто не рассказывает, что происходит? Дана Уайт спит с девушками – бойцами лиги", — сказал Фабиа в интервью на ютуб-канале бойца Джона Гибсона.
Он также заявил о причастности к этому матч-мейкера Шона Шелби, уточнив, что обладает некими видеодоказательствами. Руководство UFC пока никак не отреагировало на данные сообщения.
Обвинения со стороны 39-летнего Санчеса, его тренера и менеджера начались после того, как боец был уволен из UFC в апреле по причине того, что не смог пройти стандартный психиатрический тест.
Ранее Лайф сообщал, что известного боксёра Феликса Вердехо обвинили в жестокой расправе над беременной подругой. Тело девушки было сброшено в залив, перед этим её сильно избили и накачали наркотиками.
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