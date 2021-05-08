Скончался сооснователь обувной компании Vans Пол Ван Дорен
Представители Vans выразили соболезнования близким бизнесмена и заявили, что его будет очень не хватать.
Фото © Instagram / vans
Сооснователь известной обувной компании Vans Пол Ван Дорен умер на 91-м году жизни. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном Instagram-аккаунте бренда.
"Пол был не просто предпринимателем — он был новатором. Смелые эксперименты Пола в области дизайна и маркетинга продукции превратили семейный обувной бизнес во всемирно признанный бренд", — сказано в сообщении компании.
Причины смерти предпринимателя не называются.
Как уточняет телеканал NBC, первый магазин под названием Van Doren Rubber Ван Дорен вместе с братом и партнёрами открыл в Калифорнии в 1966 году. В 1980-е годы из-за затрат на открытие новых магазинов и расширение ассортимента компания разорилась. Основатели продали свой бизнес в 1988 году, и сейчас компания принадлежит американской корпорации VF.
Ранее сообщалось, что уникальные кроссовки Канье Уэста были проданы на аукционе за рекордные $1,8 млн. Они были сделаны специально для рэпера, именно в этой обуви он выступил на церемонии вручения премии Grammy в 2008 году.
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