"Малодушное поведение": Политолог оценил призыв премьера Чехии о высылке российских дипломатов

Чехии не следует требовать от других стран Евросоюза солидарности и поддержки, поскольку вина за скандал с Москвой лежит полностью на Праге. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

"Чехия стремится переложить коллективную ответственность за этот безобразный скандал на другие страны Евросоюза, закрыться ими. Показать, что весь Евросоюз солидарен с ней в этих действиях, хотя, в общем-то, другие страны ЕС занимают совершенно разные позиции. Никакого отношения к чешской безобразной выходке они не имеют. Это такое малодушное поведение, которое не красит чешских политиков", — отметил эксперт.

В том, что Прага включилась в антироссийскую кампанию по инициативе Вашингтона, сомнений нет, убеждён политолог. По его мнению, последствием этой хамской выходки станет длительный период охлаждения отношений между Россией и Чехией, поскольку Москва не намерена прощать подобные выпады. В свою очередь, чехам нужно не прятаться за поддержкой стран-союзников, а отвечать за свои действия как перед международным сообществом, так и перед собственным народом.

"Ряд стран Восточной Европы уже высказали свою позицию. Это те страны, которые всегда высказывали антироссийскую позицию. Такие как Латвия, Литва, Эстония, Польша. Но значительная часть стран никакого отношения к данным действиям Чехии не имеют и не должны, с моей точки зрения, нести за них ответственность", — подытожил собеседник Лайфа.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил страны ЕС выслать "хотя бы по одному" дипломату РФ из-за взрывов во Врбетице, сообщила газета Mlada fronta DNES. По его мнению, совершение нападения на одно из государств подразумевает атаку сразу на всех участников объединения.

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Позже президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.

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