Макрон заявил об обеспокоенности ростом насилия во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон, находящийся на неформальном саммите ЕС в Португалии, выступил с заявлением об обеспокоенности ростом насилия во французском обществе и участившимися нападениями на полицейских.

"Реальность такова, что мы сталкиваемся с насилием в нашем обществе, и его уровень растёт", — отметил глава республики.

Комментируя убийство полицейского в Авиньоне, Макрон выразил поддержку силовым структурам и подчеркнул, что ответ на преступления, связанные с насилием, должен быть пропорционален угрозе.

Ранее Лайф рассказывал, во Франции в ходе операции по задержанию торговцев наркотиками погиб 40-летний полицейский. Стоит отметить, что за последние несколько недель это второй случай гибели сотрудника правоохранительных органов во Франции от рук преступников. В конце апреля в холле комиссариата Рамбуйе злоумышленник нанёс сотруднице полиции два удара ножом, в результате чего она умерла. В свою очередь французские власти назвали это терактом.

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