Герои навсегда: ветераны ВОВ рассказали об уникальных рекордах
И поведали, как им удаётся покорять новые высоты, несмотря на почтенный возраст.
Фото © Pixabay
Ветераны Великой Отечественной войны Борис Графов, Мария Колтакова и Иван Курбаков рассказали о своих уникальных рекордах, которые ставят и по сей день, невзирая на пожилой возраст. Видео о них опубликовал на "Ютубе" телеканал RT.
Так, 91-летний Борис Графов увлекается банджи-джампингом, а на его счету уже девять прыжков с высоты более 200 метров.
"И вот без всяких опасений прыжок с моста на 200 метров вниз. Летишь, как птица, ногами вверх, а головою вниз", — сказал стихами ветеран.
Мария Колтакова, возраст которой 99 лет, установила уже 14 рекордов. Так, она управляла разнообразной военной техникой, а ещё осуществила полёт на симуляторе сверхзвукового истребителя Су-34.
"Меня называют железной бабушкой, а я отвечаю: "Не железная, а стальная. Железо ржавеет". За пять лет последних я сделала 12 рекордов, занесена в Книгу рекордов России. На чём только я не плавала и не прыгала", — поделилась Мария.
А Иван Курбаков в свои 100 лет стал самым возрастным водителем в РФ. За рулём мужчина вот уже 60 лет. Причём, несмотря на возраст, для управления автомобилем ветеран годен по всем параметрам.
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