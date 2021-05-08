На Камчатке ветеран получила медаль через 76 лет после награждения
В 2020 году выяснили, что при демобилизации из Советской армии Сальме Яновне выдали справку о награждении медалью, однако саму награду женщина по неизвестным причинам не получила.
Жительница Петропавловска-Камчатского, ветеран Великой Отечественной войны Сальма Яновна Шарупич получила медаль "За Победу над Японией", которой была удостоена в 1945 году. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
Вручение медали прошло 8 мая в торжественной обстановке. Поздравил женщину военный комиссар Камчатского края капитан второго ранга Юрий Лайко.
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О том, что Шарупич не получила медаль, стало известно ещё в 2020 году во время подготовки материалов о ветеране. Выяснилось, что при демобилизации из Советской армии Сальме Яновне выдали справку о награждении её медалью, однако саму награду женщина по неизвестным причинам не получила.
Для восстановления справедливости военный комиссариат края оформил запрос в архив Минобороны, а представители Восточного военного округа подготовили наградные документы и направили их в Москву.
Ранее Лайф сообщал, что активисты ОНФ доставят ветеранам по всей России частицы Вечного огня. Смысл и задача акции в том, чтобы частичка Вечного огня приехала к ветеранам и они встретили День Победы дома с тем самым Вечным огнём, который горит у Могилы Неизвестного Солдата.
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