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На Камчатке ветеран получила медаль через 76 лет после награждения

В 2020 году выяснили, что при демобилизации из Советской армии Сальме Яновне выдали справку о награждении медалью, однако саму награду женщина по неизвестным причинам не получила.

8 мая 2021, 12:46
<p>Ветеран Великой Отечественной войны Сальма Шарупич. Фото © <a href="https://www.kamgov.ru/news/ucastniki-frontovoj-brigady-pozdravili-veteranov-velikoj-otecestvennoj-vojny-v-kraevoj-stolice-40404" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт Камчатского края</a></p>

Ветеран Великой Отечественной войны Сальма Шарупич. Фото © Официальный сайт Камчатского края

Жительница Петропавловска-Камчатского, ветеран Великой Отечественной войны Сальма Яновна Шарупич получила медаль "За Победу над Японией", которой была удостоена в 1945 году. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Вручение медали прошло 8 мая в торжественной обстановке. Поздравил женщину военный комиссар Камчатского края капитан второго ранга Юрий Лайко.

Ветеран Великой Отечественной войны Сальма Шарупич. Фото © Официальный сайт Камчатского края

Ветеран Великой Отечественной войны Сальма Шарупич. Фото © Официальный сайт Камчатского края

"Переполнен чувством благодарности": Лев Лещенко исполнил "День Победы" для 102-летнего ветерана из Ставрополья

"Переполнен чувством благодарности": Лев Лещенко исполнил "День Победы" для 102-летнего ветерана из Ставрополья

О том, что Шарупич не получила медаль, стало известно ещё в 2020 году во время подготовки материалов о ветеране. Выяснилось, что при демобилизации из Советской армии Сальме Яновне выдали справку о награждении её медалью, однако саму награду женщина по неизвестным причинам не получила.

Для восстановления справедливости военный комиссариат края оформил запрос в архив Минобороны, а представители Восточного военного округа подготовили наградные документы и направили их в Москву.

В Подмосковье военнослужащие поздравили ветеранов праздничным концертом

В Подмосковье военнослужащие поздравили ветеранов праздничным концертом

Ранее Лайф сообщал, что активисты ОНФ доставят ветеранам по всей России частицы Вечного огня. Смысл и задача акции в том, чтобы частичка Вечного огня приехала к ветеранам и они встретили День Победы дома с тем самым Вечным огнём, который горит у Могилы Неизвестного Солдата.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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