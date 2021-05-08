Зеленский вместе с послами ЕС и G7 прибыл в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский, а также послы стран Евросоюза и "Большой семёрки" прибыли в Луганскую область. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область", — сказано в сообщении.

Украинский лидер посетил мемориальный комплекс "Украина — освободителям" в посёлке Меловое, где в братской могиле захоронено 2814 воинов. Он возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших в боях за родную землю.

Владимир Зеленский. Фото © Сайт президента Украины

Зеленский также осмотрел Колокол памяти на территории мемориала, установленный по его инициативе, пообщался с местными жителями и поздравил их с наступающим Днём Победы. По словам населения, Зеленский стал первым президентом, который посетил их, жители региона пригласили главу Украины приехать вновь.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, кого боится Владимир Зеленский. Так, одна из этих сил находится внутри Украины, а другая — за её пределами.

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