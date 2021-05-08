Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Зеленский вместе с послами ЕС и G7 прибыл в Донбасс

Украинский лидер поучаствовал в церемонии памяти погибших во Второй мировой войне.

8 мая 2021, 13:45
<p>Владимир Зеленский. Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/news/na-luganshini-volodimir-zelenskij-vidvidav-memorial-ukrayina-68329?fbclid=IwAR1j-lBt9wWIc5baUmnzmif_LLnXVp9Q1iwjE6bR6xtHAoK5_6TZTr8QuSE" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Украины</a></p>

Владимир Зеленский. Фото © Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, а также послы стран Евросоюза и "Большой семёрки" прибыли в Луганскую область. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область", — сказано в сообщении.

Украинский лидер посетил мемориальный комплекс "Украина — освободителям" в посёлке Меловое, где в братской могиле захоронено 2814 воинов. Он возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших в боях за родную землю.

Владимир Зеленский. Фото © Сайт президента Украины

Владимир Зеленский. Фото © Сайт президента Украины

Зеленский в День памяти и примирения назвал нацизм абсолютным злом

Зеленский в День памяти и примирения назвал нацизм абсолютным злом

Зеленский также осмотрел Колокол памяти на территории мемориала, установленный по его инициативе, пообщался с местными жителями и поздравил их с наступающим Днём Победы. По словам населения, Зеленский стал первым президентом, который посетил их, жители региона пригласили главу Украины приехать вновь.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, кого боится Владимир Зеленский. Так, одна из этих сил находится внутри Украины, а другая — за её пределами.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Зеленский в День памяти и примирения назвал нацизм абсолютным злом

сегодня в 08:55

Кравчук назвал условие восстановления отношений между Россией и Украиной

сегодня в 10:48

При серии взрывов у школы в Кабуле погибло 25 человек, 20 пострадали

сегодня в 15:09

"Крыша едет": Московский ресторан устроил вечеринку с военными песнями и словами Левитана

сегодня в 15:03

Меркель призвала разъяснить ситуацию с не допущенными в ЕС антиковидными вакцинами

сегодня в 14:55

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1