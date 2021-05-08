Киберэксперты рассказали, как обезопасить россиян от звонков мошенников
Специалисты считают, что персональные данные попадают в чужие руки из-за того, что за слив информации нет серьёзной ответственности.
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Телефонные мошенники перестанут досаждать россиянам в том случае, если компании будут штрафовать по-крупному за утечку персональных данных. Об этом Ura.ru рассказал глава аналитического центра Zecurion, специализирующегося на исследованиях и консалтинге в области информационной безопасности, Владимир Ульянов.
"Есть закон "О защите персональных данных", но несерьёзные штрафы, которые могут быть наложены на компании, не побуждают их реально заниматься защитой персональных данных", — объяснил Ульянов.
Эксперт видит решение проблемы в ужесточении наказания для организаций, которые хранят персональные данные граждан. Например, крупные штрафы за утечку информации.
Учёный-криминалист и эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов считает, что компании, обладающие персональными данными россиян, государство должно мотивировать. Например, законодательно усовершенствовать нормы штрафов за утечку информации и денежное поощрение за то, что фирма не допустила потери данных, предлагает специалист.
"Хочешь получить выгоду от государства по снижению налога — пожалуйста. Но сделай так, чтобы пять лет не было жалоб со стороны клиентов и не было фактических данных у правоохранительных органов по утечке данных твоих клиентов или субклиентов", — говорит Вехов.
По его мнению, это наиболее оптимальный вариант, поскольку "запугивание" как мера уже не работает.
Киберэксперты отметили, что мошенники используют те персональные данные, которые оказались слитыми в Сеть, а не те, что были добыты благодаря хакерским взломам.
Ранее эксперт по кибербезопасности призвал россиян не мечтать о "халявных бонусах от государства". Он рекомендовал ни в коем случае не переходить по странным и подозрительным ссылкам с якобы начисленными вам бонусами или подарками.
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