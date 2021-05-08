Тарасова высмеяли в Сети за желание стать коучем по семейным отношениям и воспитанию детей

Футболиста Дмитрия Тарасова высмеяли в Сети, когда он поделился своими планами стать коучем по семейным отношениям и воспитанию детей. О намерениях спортсмен рассказал в "Инстаграме", опубликовав фото со своей третьей женой Анастасией Костенко и двумя младшими дочерьми.

"У меня в жизни сейчас происходит много трансформаций: осознаю себя в роли родителя, хорошего мужа, заботливого сына, примера для своих детей и племянниц. Но если буду рассказывать об этом в сториз, то тут же найдутся умники, которые скажут: "Ну всё, поплыл Тарасов". А я не поплыл, я просто пересмотрел своё отношение ко многим вещам", — написал спортсмен.

Он отметил, что теперь вместе с супругой решил развивать свой телеграм-канал. Пара будет писать на темы семейных отношений, воспитания детей и сохранения брака. Тарасов намекнул, что расскажет истории, которым не место в "Инстаграме". Однако подписчики восприняли намерения футболиста со скептицизмом, а кто-то осудил его планы.

"Семейная тема, конечно, интересна. Но не от человека, который в третий раз женат. Как развестись и уйти, мы и так понимаем, спасибо", — написал один из пользователей.

Некоторые комментаторы также отметили, что лучше бы Тарасов нормально выплачивал алименты своей старшей дочери. В итоге большинство подписчиков сошлось во мнении, что футболисту просто не хватает средств, поэтому он присматривается к новым "профессиям".

Ранее Лайф рассказывал, что в Сети обнаружили фото Анастасии Костенко, которое раскрыло всю её любовь к фотошопу в "Инстаграме". Фанатам было трудно узнать на снимке "мисс Россия – 2014", которая в соцсетях всегда представала идеалом красоты и изящности.

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