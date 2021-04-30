Бородина рассказала о принятии себя, выложив фото с длинными ногами, но одна деталь раскрыла её ложь

Ксения Бородина отправилась на отдых в Дубай и сразу же решила сразить фанатов своей фигурой в бикини. 38-летняя ведущая "Дома-2" надела модный двухцветный купальник с завышенной талией, добавила к образу косынку и очки и расположилась на берегу.

Фото © Instagram / borodylia

Брюнетка позировала по всем канонам соцсетей. Она поставила руки на талию, чтобы подчеркнуть свою худобу, и встала на носочки, чтобы ноги казались длиннее. Полученным результатом Ксения поделилась в "Инстаграме", оставив к посту вдохновляющую подпись о принятии себя.

Изъяны есть у каждого человека, никто не идеален ни душой, ни телом, но научитесь любить себя🌹🇦🇪 я много работала над собой, и много ещё работы предстоит, чтобы нравиться себе, но я сейчас пришла к тому, что кайфую от себя, хоть много раз ругала себя и совсем не принимала 💚💚💚даже самые красивые могут быть уродами в душе, и наоборот. Ищите гармонию, она точно есть, обязательно к этому придём Ксения Бородина

Фото © Instagram / borodylia

Однако подписчики решили, что не настолько ведущая от себя "кайфует", как хочет показать. Бородину уличили в фотошопе, отметив, что бесконечные ноги у девушки появились не только за счёт ракурса. Они обратили внимание, что у неё за спиной поплыли линии, и указали, что хорошо знают, как Ксения выглядит на самом деле. Но другие юзеры восхитились внешностью своей любимицы, написав, что она, как всегда, красива и очаровательна.

Её рост 165 см, ноги вытянуты на 185 nataliya___2

Фото © Instagram / borodylia

Всё хорошо, ну зачем так ноги удлинять фотошопом, все знают, какие они у тебя svetlanamoiseev1976

Давай скажем так, человек, принимающий и любящий себя, выставляет свои фото без фотошопа !😂😂😂 Т.к. кайфует от себя и принимает себя, а тут какая-то нестыковочка получается! elen.acmirnova

Напомним, что Ксения Бородина продолжила работать на проекте "Дом-2", который в обновлённом формате стартовал на телеканале "Ю". Однако она потеряла свою звёздную соведущую Ольгу Бузову. Певица отказалась участвовать в проекте и при этом якобы не потеряла связь с телеканалом ТНТ, который пообещал создать для неё новые шоу. "В гости к Бузовой будут приходить звёзды российского шоу-бизнеса, кино и спорта и участвовать во всевозможных игровых активностях, параллельно делясь историями из личной жизни. Бородину в эту программу не пригласили, но она продолжит вести "Перезагрузку" на канале", — рассказал источник.

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