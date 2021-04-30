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10 звёзд, которым следовало бы сжечь те безвкусные наряды, в которых они появились на закрытии ММКФ

Вчера завершился 43-й Международный московский кинофестиваль, и многие знаменитые гости решили похвастаться своими продуманными и дизайнерскими образами. Однако большинство из них оказались настолько смехотворными, что удивительно, как фотографам удалось снять чёткий кадр.

30 апреля 2021, 12:58

Фото © Instagram / peopletalkru

37-летняя актриса Анна Снаткина снялась в 50 фильмах и сериалах, наиболее запомнившись по главной роли в работе "Татьянин день"

Фото © Instagram / peopletalkru

Фото © Instagram / peopletalkru

36-летняя актриса и политик Мария Кожевникова стала известной после роли Аллы в сериале "Универ"

Фото © Instagram / peopletalkru

Фото © Instagram / peopletalkru

34-летняя актриса Мария Андреева стала популярна после ролей в таких фильмах, как "Духless", "Духless-2" и "Воин"

Фото © Instagram / okmagazine_ru

Фото © Instagram / okmagazine_ru

47-летнюю актрису Екатерину Волкову сейчас можно увидеть в сериале "Скорая помощь" в роли главврача Ольги Арефьевой

Фото © Instagram / okmagazine_ru

Фото © Instagram / okmagazine_ru

35-летняя актриса Янина Студилина запомнилась всем после сериала "Ранетки", где она сыграла роль Полины

Фото © Instagram / peopletalkru

Фото © Instagram / peopletalkru

35-летнюю актрису Светлану Иванову узнали многие после фильмов "Легенда № 17", "Тренер" и "Август. Восьмого"

Фото © Instagram / okmagazine_ru

Фото © Instagram / okmagazine_ru

Певиц Ирину Тоневу, Марию Гончарук и Валерию Девятову многие любят за их творчество в группе "Фабрика"

Фото © Instagram / peopletalkru

Фото © Instagram / peopletalkru

35-летняя актриса Екатерина Шпица у всех на слуху из-за роли Кати в сериале "Топи" по сценарию Глуховского

Фото © Instagram / peopletalkru

Фото © Instagram / peopletalkru

29-летняя Александра Ревенко обрела фанатов после фильмов "Движение вверх", "Лето" и "Серебряные коньки"

Фото © Instagram / okmagazine_ru

Фото © Instagram / okmagazine_ru

40-летняя актриса и комик Елена Борщёва покорила сердца многих выступлениями в КВН за сборную Пятигорска и на Comedy Woman

Фото © Instagram / woman_ru

Фото © Instagram / woman_ru

10 звёзд на ММКФ, наряды которых оказались настолько неуместными, что растерялись даже папарацци

10 звёзд на ММКФ, наряды которых оказались настолько неуместными, что растерялись даже папарацци

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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