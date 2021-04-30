10 звёзд, которым следовало бы сжечь те безвкусные наряды, в которых они появились на закрытии ММКФ
Вчера завершился 43-й Международный московский кинофестиваль, и многие знаменитые гости решили похвастаться своими продуманными и дизайнерскими образами. Однако большинство из них оказались настолько смехотворными, что удивительно, как фотографам удалось снять чёткий кадр.
37-летняя актриса Анна Снаткина снялась в 50 фильмах и сериалах, наиболее запомнившись по главной роли в работе "Татьянин день"
36-летняя актриса и политик Мария Кожевникова стала известной после роли Аллы в сериале "Универ"
34-летняя актриса Мария Андреева стала популярна после ролей в таких фильмах, как "Духless", "Духless-2" и "Воин"
47-летнюю актрису Екатерину Волкову сейчас можно увидеть в сериале "Скорая помощь" в роли главврача Ольги Арефьевой
35-летняя актриса Янина Студилина запомнилась всем после сериала "Ранетки", где она сыграла роль Полины
35-летнюю актрису Светлану Иванову узнали многие после фильмов "Легенда № 17", "Тренер" и "Август. Восьмого"
Певиц Ирину Тоневу, Марию Гончарук и Валерию Девятову многие любят за их творчество в группе "Фабрика"
35-летняя актриса Екатерина Шпица у всех на слуху из-за роли Кати в сериале "Топи" по сценарию Глуховского
29-летняя Александра Ревенко обрела фанатов после фильмов "Движение вверх", "Лето" и "Серебряные коньки"
40-летняя актриса и комик Елена Борщёва покорила сердца многих выступлениями в КВН за сборную Пятигорска и на Comedy Woman
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