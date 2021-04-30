10 звёзд, которым следовало бы сжечь те безвкусные наряды, в которых они появились на закрытии ММКФ

37-летняя актриса Анна Снаткина снялась в 50 фильмах и сериалах, наиболее запомнившись по главной роли в работе "Татьянин день"

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36-летняя актриса и политик Мария Кожевникова стала известной после роли Аллы в сериале "Универ"

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34-летняя актриса Мария Андреева стала популярна после ролей в таких фильмах, как "Духless", "Духless-2" и "Воин"

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47-летнюю актрису Екатерину Волкову сейчас можно увидеть в сериале "Скорая помощь" в роли главврача Ольги Арефьевой

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35-летняя актриса Янина Студилина запомнилась всем после сериала "Ранетки", где она сыграла роль Полины

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35-летнюю актрису Светлану Иванову узнали многие после фильмов "Легенда № 17", "Тренер" и "Август. Восьмого"

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Певиц Ирину Тоневу, Марию Гончарук и Валерию Девятову многие любят за их творчество в группе "Фабрика"

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35-летняя актриса Екатерина Шпица у всех на слуху из-за роли Кати в сериале "Топи" по сценарию Глуховского

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29-летняя Александра Ревенко обрела фанатов после фильмов "Движение вверх", "Лето" и "Серебряные коньки"

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40-летняя актриса и комик Елена Борщёва покорила сердца многих выступлениями в КВН за сборную Пятигорска и на Comedy Woman

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