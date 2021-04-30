Актёр Эллиот Пейдж рассказал о своей операции по удалению груди и расплакался от нахлынувших эмоций

34-летний актёр Эллиот Пейдж, который в конце прошлого года объявил себя трансгендером, стал гостем шоу Опры Уинфри, где подробнее рассказал о том, что с ним сейчас происходит. Звезда заявила, что уже сделала реконструкцию груди и теперь может позволить себе спокойно ходить по дому топлес, пишет Daily Mail. Признаваясь в том, что больше не избегает своего отражения, актёр расплакался, несмотря на присутствие камер.

Фото © YouTube / Entertainment Tonight

Эта операция сделала мою жизнь лучше. Теперь я могу выйти из душа в одном полотенце, посмотреть в зеркало и понять — вот оно. И больше на меня не накатывает паника, которая была раньше. Теперь я могу носить футболки и чувствовать кожей их, а не через утяжку Эллиот Пейдж

Фото © Instagram / elliotpage

Актёр также отметил, что быть трансгендером в США очень сложно. Система здравоохранения не понимает, как относиться к людям, сменившим пол, ведь не все делают операции. Закон тоже не на стороне трансгендерных личностей. Во многих штатах сейчас пытаются принять закон, запрещающий гормональную терапию для несовершеннолетних.

То, что говорят чиновники, чтобы пропихнуть этот закон, — откровенная ложь. Если они продолжат это делать, например запрещать трансгендерам-подросткам заниматься спортом, то это приведёт к смертям. Всё очень просто Эллиот Пейдж

Фото © Instagram / elliotpage

Однако сам актёр ранее заявлял, что с самого детства знал о своём настоящем поле. Он даже писал любовные записки девочкам и подписывался как Джейсон. Но стать трансгендером Эллиот решил только в 2020 году, потратив долгие годы на обдумывание и найдя ответ только во взрослом возрасте. Гормональная терапия и смена пола — довольно серьёзные и опасные действия, у которых зачастую нет обратного хода. А если, не подумав, подвергнуться этому в юном возрасте, то можно безвозвратно сломать себе жизнь.

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