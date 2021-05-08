Манижа объяснила, зачем поменяла текст песни Russian Woman для Евровидения
Ранее артистка провела первую репетицию конкурсного номера на арене Ahoy в Роттердаме.
Певица Манижа. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева
Певица Манижа, представляющая Россию на Евровидении в 2021 году, ещё до релиза частично поменяла текст песни Russian Woman, с которой собирается покорять сцену в Роттердаме. Об этом артистка сообщила журналистам на первой пресс-конференции в Нидерландах. Как отметили репортёры, в первоначальной версии была строчка You're strong enough to bounce against the wall, но последние слова заменили фразой break the wall.
"Я несколько изменила песню, когда записывала её до релиза. Я решила, что мы не отскакиваем (по-английски bounce. — Прим. Лайфа) от стены, мы тут, чтобы сломать (по-английски break. — Прим. Лайфа) стену", — пояснила певица.
Ранее Лайф писал, что Манижа провела первую репетицию перед Евровидением на сцене в Роттердаме. На выступлении артистка предстанет в объёмном костюме, сшитом из лоскутов ткани, присланных из разных регионов России, а затем, судя по всему, выйдет из него в красном комбинезоне. Помогать Маниже будут четверо бэк-вокалистов, а на фоновом большом экране появятся женщины разного возраста и разных народов РФ. В финале номера видеоролики сложатся в слова Russian Woman.
Напомним, конкурс пройдёт с 18 по 22 мая, а Манижа будет выступать в первом полуфинале под номером три.
Добавим, что выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении пришёлся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. После отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. На неё даже пожаловались в СКР. В то же время холодный приём в России не мешает клипу Russian Woman быть в топе на официальном ютуб-канале Евровидения.
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Манижа провела первую репетицию перед Евровидением на сцене в Роттердаме
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