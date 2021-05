Манижа объяснила, зачем поменяла текст песни Russian Woman для Евровидения

Певица Манижа, представляющая Россию на Евровидении в 2021 году, ещё до релиза частично поменяла текст песни Russian Woman, с которой собирается покорять сцену в Роттердаме. Об этом артистка сообщила журналистам на первой пресс-конференции в Нидерландах. Как отметили репортёры, в первоначальной версии была строчка You're strong enough to bounce against the wall, но последние слова заменили фразой break the wall.