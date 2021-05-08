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В Кремле рассказали, будет ли Путин созваниваться с президентом Киргизии

Сегодня глава государства встретился в Москве с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

8 мая 2021, 16:38
<p>Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует созваниваться с киргизским лидером Садыром Жапаровым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока в графике нет", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планируется ли в ближайшее время такой контакт с учётом сегодняшних переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Путин поздравил граждан Украины, Грузии и стран СНГ с Днём Победы

Путин поздравил граждан Украины, Грузии и стран СНГ с Днём Победы

Ранее сегодня Путин встретился с президентом Таджикистана в Москве. Отмечается, что глава республики посещает столицу России в связи с празднованием Дня Победы. Российский лидер поблагодарил Эмомали Рахмона за приезд и

подчеркнул: "это наша совместная победа, наш общий праздник".

Добавим, что на днях в Таджикистане завели уголовное дело на киргизских военнослужащих. Как отметили в прокуратуре Душанбе, что в настоящее время уже создана следственно-оперативная группа, расследование происшествия продолжается. Напомним, 29 апреля в зоне конфликта двух государств начались бои. На следующий день главы Киргизии и Таджикистана договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путём. 1 мая в Киргизии был объявлен траур по погибшим на границе, которых по результатам вооружённых столкновений насчитывается более 30. Сообщалось и о жертвах и с противоположной стороны конфликта.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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