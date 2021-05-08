В Кремле рассказали, будет ли Путин созваниваться с президентом Киргизии

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует созваниваться с киргизским лидером Садыром Жапаровым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока в графике нет", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планируется ли в ближайшее время такой контакт с учётом сегодняшних переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Путин поздравил граждан Украины, Грузии и стран СНГ с Днём Победы

Ранее сегодня Путин встретился с президентом Таджикистана в Москве. Отмечается, что глава республики посещает столицу России в связи с празднованием Дня Победы. Российский лидер поблагодарил Эмомали Рахмона за приезд и

подчеркнул: "это наша совместная победа, наш общий праздник".