Путин поблагодарил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона за приезд в Москву на День Победы
Главы двух государств обсудят состояние и перспективы взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах и борьбу с коронавирусом.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
Путин встретился в Москве с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин встретился с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Москве. Отмечается, что глава республики посещает Москву в связи с празднованием Дня Победы.
"Очень рад вас видеть. Вы приехали в связи с Днём Победы и находитесь в России и в качестве президента Таджикистана, и в качестве главы ОДКБ, так как Таджикистан возглавляет ОДКБ", — отметил Путин.
Он добавил, что почти треть жителей республики по время Великой Отечественной войны ушли на фронт и не вернулись домой. Российский лидер подчеркнул, что "это наша совместная победа, наш общий праздник",
А ранее сегодня Путин провёл телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудили борьбу с коронавирусом и вопросы региональной безопасности.
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