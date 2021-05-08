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Путин поблагодарил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона за приезд в Москву на День Победы

Главы двух государств обсудят состояние и перспективы взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах и борьбу с коронавирусом.

8 мая 2021, 15:16

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Путин встретился в Москве с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин встретился с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Москве. Отмечается, что глава республики посещает Москву в связи с празднованием Дня Победы.

"Очень рад вас видеть. Вы приехали в связи с Днём Победы и находитесь в России и в качестве президента Таджикистана, и в качестве главы ОДКБ, так как Таджикистан возглавляет ОДКБ", — отметил Путин.

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Он добавил, что почти треть жителей республики по время Великой Отечественной войны ушли на фронт и не вернулись домой. Российский лидер подчеркнул, что "это наша совместная победа, наш общий праздник",

А ранее сегодня Путин провёл телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудили борьбу с коронавирусом и вопросы региональной безопасности.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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