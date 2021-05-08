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При серии взрывов у школы в Кабуле погибло 25 человек, 20 пострадали

Причиной происшествия очевидцы называют заложенную в машине бомбу, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

8 мая 2021, 15:09

Минимум 25 человек погибли и 20 пострадали при серии взрывов у школы в Кабуле. Видео © Twitter / TOLOnews

По меньшей мере 25 человек погибли и 20 пострадали в результате серии взрывов у школы для девочек на западе Кабула. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

Инцидент произошёл около средней школы Саид-аль-Шухада на западе столицы Афганистана. По данным МВД страны, прогремело минимум три взрыва. Как сообщают очевидцы, сначала рядом со зданием школы взорвался автомобиль, а чуть позже произошло ещё два взрыва. Всё это случилось как раз в то время, когда большинство учеников покидали учебное заведение.

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Пока представители правоохранительных органов не подтвердили информацию по поводу взрыва автомобиля. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии.

Ранее Лайф рассказывал о взрыве возле больницы в Афганистане, в результате которого 30 человек погибли и более 60 пострадали.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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