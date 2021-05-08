При серии взрывов у школы в Кабуле погибло 25 человек, 20 пострадали

По меньшей мере 25 человек погибли и 20 пострадали в результате серии взрывов у школы для девочек на западе Кабула. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

Инцидент произошёл около средней школы Саид-аль-Шухада на западе столицы Афганистана. По данным МВД страны, прогремело минимум три взрыва. Как сообщают очевидцы, сначала рядом со зданием школы взорвался автомобиль, а чуть позже произошло ещё два взрыва. Всё это случилось как раз в то время, когда большинство учеников покидали учебное заведение.