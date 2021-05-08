В Кемерове росгвардейцы с кадетами исполнили "Катюшу" и развернули огромное Знамя Победы

"Я считаю проведение данного мероприятия было необходимо, потому что если уж мы будем забывать про такие великие даты, то грош нам тогда цена. Лично для меня День Победы — это очень большой праздник. С детства меня к этому приучали, что сегодня я стараюсь делать для других детей. Для всего нашего народа, эта дата в крови уже у нас", — отметил замдиректора губернаторской школы-интерната полиции Леонид Маркеев.