В Кемерове росгвардейцы с кадетами исполнили "Катюшу" и развернули огромное Знамя Победы
В памятном мероприятии также приняли участие жители четырёх многоэтажек, которые вышли на свои балконы, украшенные российским триколором.
В Кемерове росгвардейцы с кадетами исполнили "Катюшу" и развернули огромное Знамя Победы. Видео © LIFE
В Кемерове в преддверии Дня Победы в жилом комплексе "Кузбасс" росгвардейцы вместе с воспитанниками класса Росгвардии и кадетами исполнили хором легендарную песню "Катюша".
"Я считаю проведение данного мероприятия было необходимо, потому что если уж мы будем забывать про такие великие даты, то грош нам тогда цена. Лично для меня День Победы — это очень большой праздник. С детства меня к этому приучали, что сегодня я стараюсь делать для других детей. Для всего нашего народа, эта дата в крови уже у нас", — отметил замдиректора губернаторской школы-интерната полиции Леонид Маркеев.
В памятном мероприятии также приняли участие жители четырёх многоэтажек, которые вышли на свои балконы, украшенные российским триколором. А главным символом праздника стала одна из самых больших в России копий Знамени Победы. Около пятидесяти кадетов во дворе жилого комплекса развернули полотнище площадью почти 160 квадратных метров.
Ранее Лайф рассказывал, что в ДНР на кургане Саур-Могила растянули трёхсотметровую георгиевскую ленту. В памятном мероприятии приняли участие сотни человек, а символ Победы несли 300 юнармейцев.
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