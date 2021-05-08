"Девочка идёт на поправку": Врач отпустил прооперированную Бузову из больницы домой

Врач отпустил Бузову из больницы домой . Видео © Instagram / buzova86

Певице Ольге Бузовой разрешили продолжить лечение в домашних условиях. Об этом артистка рассказала у себя в "Инстаграме".

"Девочка идёт на поправку. Ура, мой лечащий врач отпустил "болеть" меня домой", — написала звезда.

В сториз певица рассказала, что ещё ощущает сильную слабость, однако с каждым днём чувствует себя всё лучше и лучше. Её уже меньше беспокоит боль, но аппетита всё ещё нет. По словам врача, ей можно отправиться домой, соблюдать домашний режим на майских праздниках, и тогда она быстрее пойдёт на поправку.

Напомним, Ольгу Бузову экстренно госпитализировали и провели операцию 5 мая, однако до сих пор неизвестно, что именно стало причиной. После этого певица записывала ролики с больничной койки, на которых была вся в слезах, а также тяжело говорила.

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