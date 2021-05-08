В Совфеде допустили сокращение часов в рабочей неделе в России

В будущем в России могут снизить количество трудовых часов в рабочей неделе. Об этом Ura.ru заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"В обозримом будущем, я думаю, всё-таки может произойти снижение именно числа часов в рабочей неделе. Сейчас 40-часовая рабочая неделя. Может быть, пятница будет сокращена", — сказал Рязанский, подчеркнув, что перехода на четырёхдневную рабочую неделю в ближайшее время ожидать не стоит.

В то же время сенатор отметил, что количество рабочих часов может быть сокращено не для всех россиян. В частности, по его словам, дополнительное время будет предоставлено молодым мамам для воспитания детей. Парламентарий также добавил, что "сам по себе характер удалённой работы позволяет поменять многие традиционные виды занятости".

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что мир движется в сторону введения четырёхдневной рабочей недели. Он напомнил, что в советские времена, по сути, была шестидневка, однако с течением времени меняется производительность труда, растёт роботизация жизни, меняется её социальный и экономический уклад.

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