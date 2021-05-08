Посол РФ в Берлине назвал возможные сроки завершения строительства "Северного потока – 2"
Осталось преодолеть ещё 100 километров, отметил он, добавив, что важное значение в этом деле будут иметь погодные условия.
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Посол России в Берлине Сергей Нечаев выразил надежду, что газопровод "Северный поток – 2" будет достроен ещё до выборов в Бундестаг, которые пройдут 26 сентября. Таким мнением дипломат поделился в интервью германскому редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.
"Я очень надеюсь на то, что он будет готов ещё до выборов в Бундестаг. Важное значение для завершения проекта имеет погода. Если она будет лучше, то мы быстрее продвинемся вперёд. Работы идут, осталось преодолеть ещё почти 100 километров", — сказал Нечаев.
Дипломат также напомнил, что Россия уже более 50 лет сотрудничает с Германией в вопросах поставок газа — и это работало "даже в худшие времена холодной войны". Посол подчеркнул, что сейчас стоит вопрос, есть ли у стран желание похоронить 10 миллиардов евро на дне моря.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что у Германии и США нет единой оценки по "Северному потоку – 2". Она также отметила, что Берлин и Вашингтон солидарны в необходимости транзита газа через Украину.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.
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