Порошенко перед Днём Победы обратился к украинцам и вспомнил Путина

Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в "Фейсбуке" обратился к жителям страны перед празднованием Дня Победы и негативно высказался о действиях советских властей, а также в очередной раз напомнил о якобы "агрессии" президента России Владимира Путина.

"Гитлер и Сталин — одного поля ягодки", — написал экс-лидер Незалежной.

Он также обратил внимание на стремление Киева поддержать "европейскую традицию" памяти о Победе и завершил выступление грубым высказыванием в адрес российского президента.

Ранее депутат Верховной рады обратился к "нищенствующим" украинцам в преддверии Дня Победы. Нардеп указал на то, что в плачевном состоянии пребывают не только ветераны, но и остальные граждане.

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