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Порошенко перед Днём Победы обратился к украинцам и вспомнил Путина

Экс-лидер Незалежной также обратил внимание на стремление Киева поддержать "европейскую традицию" памяти о празднике.

8 мая 2021, 14:40
<p>Пётр Порошенко. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/petroporoshenko/photos/2426587447475633" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Петро Порошенко</a></p>

Пётр Порошенко. Фото © Facebook / Петро Порошенко

Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в "Фейсбуке" обратился к жителям страны перед празднованием Дня Победы и негативно высказался о действиях советских властей, а также в очередной раз напомнил о якобы "агрессии" президента России Владимира Путина.

"Гитлер и Сталин — одного поля ягодки", — написал экс-лидер Незалежной.

Он также обратил внимание на стремление Киева поддержать "европейскую традицию" памяти о Победе и завершил выступление грубым высказыванием в адрес российского президента.

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Ранее депутат Верховной рады обратился к "нищенствующим" украинцам в преддверии Дня Победы. Нардеп указал на то, что в плачевном состоянии пребывают не только ветераны, но и остальные граждане.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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