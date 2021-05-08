Порошенко перед Днём Победы обратился к украинцам и вспомнил Путина
Экс-лидер Незалежной также обратил внимание на стремление Киева поддержать "европейскую традицию" памяти о празднике.
Пётр Порошенко. Фото © Facebook / Петро Порошенко
Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в "Фейсбуке" обратился к жителям страны перед празднованием Дня Победы и негативно высказался о действиях советских властей, а также в очередной раз напомнил о якобы "агрессии" президента России Владимира Путина.
"Гитлер и Сталин — одного поля ягодки", — написал экс-лидер Незалежной.
Он также обратил внимание на стремление Киева поддержать "европейскую традицию" памяти о Победе и завершил выступление грубым высказыванием в адрес российского президента.
Ранее депутат Верховной рады обратился к "нищенствующим" украинцам в преддверии Дня Победы. Нардеп указал на то, что в плачевном состоянии пребывают не только ветераны, но и остальные граждане.
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