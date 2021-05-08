"Крыша едет": Московский ресторан устроил вечеринку с военными песнями и словами Левитана. Видео © Telegram / Ксения Собчак

Московский клуб-ресторан Balagan устроил тематическую вечеринку ко Дню Победы. Сотрудники заведения облачились в военную форму, а из колонок звучали песни времён Великой Отечественной войны. Видео с мероприятия поделилась журналистка Ксения Собчак в своём Telegram-канале, которая осудила такое шоу.

"Совсем у народа крыша едет", — написала она.

На кадрах видно, как несколько официантов в солдатской форме и пилотках стоят на верхнем этаже здания с подносами в руках. В это время из колонок раздаётся запись со словами Юрия Левитана о победе 9 мая 1945 года. После начинает играть песня "Смуглянка", а сотрудники заведения под аплодисменты спускаются в зал.

Также на видео запечатлено, как два работника в военной форме за барной стойкой танцуют под песню "День Победы", посетители ресторана активно подпевают известной композиции.

Однако многим гостям клуба, в отличие от Собчак, мероприятие понравилось. Так, например, актриса Татьяна Храмова, известная по сериалам "Фитнес" и "Физрук", рассказала, что люди спокойно реагировали на вечеринку в военном стиле.

"Что в этом такого, что мы погрузились в те времена? Были блюда тех времён. Привязываться к тому, что надели костюмы военных… Ну, надели и надели, это чтобы было больше погружения. Мне понравилось, атмосферно было", — поделилась актриса в беседе с телеканалом "360".

Храмова подчеркнула, что люди акцентируют внимание не на тех вещах. Ещё одна гостья ресторана отметила, что программа вечеринки была вполне уместна.

Ранее Лайф рассказывал, что МГЕР и ветераны направили западным президентам и политикам книги о Великой Отечественной войне. Организаторы акции таким образом хотят напомнить Западу правдивую историю войны и защитить историческую правду.

Авторы