В РПЛ сообщили о результатах проверки ситуации с болельщиками "Локо" на игре с "Зенитом"

Российская премьер-лига (РПЛ) провела проверку после инцидента с болельщиками "Локомотива" на игре с "Зенитом" и выразила сожаление, что фанатам пришлось столкнуться с трудностями, которые были направлены на обеспечение безопасности.

Главное, на что жаловались болельщики, это принудительный вывоз их по окончании встречи на автобусах на вокзал, в то время как некоторые приехали на автомобилях и припарковали их у стадиона. В РПЛ уточнили, что подобное решение было принято сотрудниками полиции.

"Лига сожалеет, что в результате мер, принятых полицией, болельщики испытали неудобства и их передвижение было ограничено. Вместе с тем такие вынужденные шаги были направлены на предотвращение столкновений между болельщиками и обеспечение безопасности", — сказано в заявлении на сайте лиги.

Также в РПЛ пояснили, что проходы в подтрибунные помещения для гостей были закрыты в перерыве из-за риска прорыва активных болельщиков "Зенита" в гостевой сектор и смешивания потока зрителей. Учитывалось и обострение отношений фанатов клубов после нападения болельщиков "Локомотива" в августе 2020 года.

В день игры на прилегающей к стадиону территории были задержаны четыре фаната "железнодорожников" за мелкое хулиганство, а при личном досмотре у них обнаружили капы, боксёрские бинты и газовые баллончики. Решение о вводе сотрудников Росгвардии в чашу стадиона было принято исходя из этих обстоятельств.

Также в РПЛ объяснили претензии гостей о количестве предоставленных билетов. Так, москвичи запросили 1617 билетов, которые были выделены "Зенитом". Для размещения зрителей с учётом социальной дистанции зарезервировали четыре сектора общей вместимостью более четырёх тысяч человек. А вот просьба "Локомотива" о выделении дополнительной квоты на 1600 билетов была невыполнима, ведь на секторах были установлены необходимые ограждения. Хозяйская сторона же изыскала возможность выделить ещё сто билетов.

Кроме того, пересадка болельщиков с атрибутикой с центральной трибуны на гостевые секторы разрешена регламентом и направлена на исключение возможных столкновений, пояснили в РПЛ. Этот вопрос согласовали на предматчевом совещании со всеми сторонами.

В лиге уточнили, что будут рекомендовать организаторам матчей максимальные меры по информированию зрителей о возможных ограничениях, направленных на обеспечение безопасности, а при проведении подобных мероприятий обеспечивать комфорт болельщиков в равной степени.

Результаты проведённой проверки будут переданы в Комитет по безопасности и работе с болельщиками РФС для выработки соответствующих рекомендаций.

Ранее Лайф сообщал, что "Зенит" сыграл вничью с "Уфой" в первом матче после чемпионства. Команда из Башкортостана продолжает вести серьёзную борьбу за выживание, судьба которой решится в последнем туре.

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