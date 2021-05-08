Учёные выяснили, при каком графике работы люди чаще заражаются коронавирусом

По данным британской газеты The Guardian, исследование учёных из Оксфордского и Манчестерского университетов доказало, что более подвержены вероятности заражения коронавирусом люди, работающие посменно, нежели те, кто трудится фиксированный рабочий день. Специалисты сравнивали состояние здоровья более 280 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. Информация о самочувствии испытуемых была получена из UK Biobank — крупнейшей биомедицинской базы данных в мире.

В научной работе фиксированный рабочий день определялся как работа с 9 утра до 5 вечера. По мнению исследователей, любое отклонение от указанного временного интервала считается работой по сменному графику.

Учёные, сравнивая состояние здоровья работников фиксированного графика и тех, кто работает посменно, выяснили, что шансы заболеть ковидом у работников ночной смены в три раза выше, чем у тех, чья рабочая смена длится неделю.

По мнению одного из авторов исследования доктора Джона Блейкли, взаимосвязь между рабочими сменами и заражением коронавирусом можно объяснить тем, что сменный график работы сильно влияет на биологические часы людей — и, как следствие, снижается иммунный ответ их организма.

Доктор Ханна Доррингтон, также принявшая участие в исследовании, подчеркнула необходимость заботы о здоровье сменных работников и улучшения условий их труда. Она напомнила, что и сами сотрудники должны заботиться о себе и соблюдать меры предосторожности: мыть руки, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее Лайф писал, что за время пандемии работа курьера стала в восемь раз популярнее. Зарплата курьеров за 2020 год выросла почти на треть. При этом за прошедший год кратно выросло количество вакансий курьеров не только в Москве и Петербурге, но и в других крупных городах страны.

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