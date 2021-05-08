Пиар-агент посчитала экстренную госпитализацию Бузовой поводом поднять продажи билетов на концерт певицы
При этом нельзя исключать и версию, что произошло банальное совпадение, а пиарщики не преминули воспользоваться хайпом.
Ольга Бузова. Фото © Instagram / buzova86
Экстренная госпитализация певицы Ольги Бузовой и последующая операция стали поводом поднять продажи билетов на концерт. Такое мнение высказала консультант по личному бренду, руководитель PR-агентства Sashurina Premium Brands Solutions Саша Сашурина.
"Пути пиара у Ольги Бузовой совершенно неисповедимы, я не могу утверждать, что конкретно эта операция — это хайп", — приводит её слова телеканал "360".
При этом Сашурина признала, что в случае с Бузовой могло произойти совпадение и артистка действительно попала в больницу, однако не с такой серьёзной проблемой, поэтому пиарщики поспешили воспользоваться ситуацией и раздуть эту историю.
Руководитель пиар-агентства заметила, что повышенный интерес к аккаунту звезды является поводом для запуска продажи билетов на концерты.
Напомним, Ольгу Бузову экстренно госпитализировали и провели операцию 5 мая, однако до сих пор неизвестно, что именно стало причиной. После этого певица записывала ролики с больничной койки, на которых была вся в слезах, а также тяжело говорила.
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