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Пиар-агент посчитала экстренную госпитализацию Бузовой поводом поднять продажи билетов на концерт певицы

При этом нельзя исключать и версию, что произошло банальное совпадение, а пиарщики не преминули воспользоваться хайпом.

8 мая 2021, 18:22
<p>Ольга Бузова. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/buzova86/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">buzova86</a></p>

Ольга Бузова. Фото © Instagram / buzova86

Экстренная госпитализация певицы Ольги Бузовой и последующая операция стали поводом поднять продажи билетов на концерт. Такое мнение высказала консультант по личному бренду, руководитель PR-агентства Sashurina Premium Brands Solutions Саша Сашурина.

"Пути пиара у Ольги Бузовой совершенно неисповедимы, я не могу утверждать, что конкретно эта операция — это хайп", — приводит её слова телеканал "360".

При этом Сашурина признала, что в случае с Бузовой могло произойти совпадение и артистка действительно попала в больницу, однако не с такой серьёзной проблемой, поэтому пиарщики поспешили воспользоваться ситуацией и раздуть эту историю.

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Руководитель пиар-агентства заметила, что повышенный интерес к аккаунту звезды является поводом для запуска продажи билетов на концерты.

Напомним, Ольгу Бузову экстренно госпитализировали и провели операцию 5 мая, однако до сих пор неизвестно, что именно стало причиной. После этого певица записывала ролики с больничной койки, на которых была вся в слезах, а также тяжело говорила.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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