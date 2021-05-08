В России предложили дать дополнительный выходной женщинам с детьми

Для женщин с детьми нужно установить четырёхдневную рабочую неделю. С таким предложением выступил член социального комитета Совета Федерации Сергей Леонов.

"Нужно установить четырёхдневную рабочую неделю для женщин с детьми, чтобы мама могла больше времени уделить семье, своему ребёнку, решить те вопросы, которые не решишь в выходные дни", — приводит слова парламентария РИА "Новости".

Леонов предложил обсудить эту инициативу на заседании трёхсторонней комиссии, ведь она затрагивает трудовое законодательство, а в случае компромисса предложение вполне имеет право на жизнь.

При этом сенатор уточнил, что дополнительный выходной на неделе не должен сказываться на зарплате работников или их отпуске.

Переход же на четырёхдневную рабочую неделю для всех сотрудников является непростым вопросом, но прогресс по нему идёт вперёд. Однако он всё же не является идеей ближайшего будущего, заметил Леонов.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что считает идею четырёхдневной рабочей недели ценной, а государству к ней точно ещё предстоит вернуться. При этом он отметил, что сразу перейти на четырёхдневку не получится, ведь будет нанесён ущерб развитию экономики, однако со временем человечество придёт к ней.

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